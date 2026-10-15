Município fechou 2025 com saldo positivo de 590 vagas - Foto: Divulgação

Município fechou 2025 com saldo positivo de 590 vagasFoto: Divulgação

Publicado 15/10/2026 15:38

Barra do Piraí registrou saldo positivo de 259 empregos formais entre janeiro e agosto de 2026, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O indicador considera a diferença entre o número de contratações e desligamentos realizados no período e representa o resultado da movimentação do mercado de trabalho formal no município.

O resultado dá sequência ao saldo positivo registrado em 2025, quando a cidade contabilizou 590 vagas formais. No mesmo ano, foram abertas 1.964 empresas em Barra do Piraí, de acordo com dados divulgados pela Prefeitura.

Diante dos números, a administração municipal busca ampliar a atividade econômica e estimular a criação de novos postos de trabalho por meio da atração de investimentos, da simplificação de processos e do apoio aos empreendedores. Entre as iniciativas em andamento estão a estruturação da Companhia de Desenvolvimento Econômico e a implementação de medidas como o Regin 2.0 e o Contrata+Brasil.

As ações fazem parte da estratégia apresentada pela Prefeitura para facilitar a atividade empresarial e criar condições para o desenvolvimento econômico local. A proposta é tornar o município mais atrativo para empresas e investidores, além de oferecer melhores condições para quem já mantém negócios na cidade.

Prefeitura busca ampliar oportunidades de trabalho

A prefeita Kátia Miki afirmou que a geração de empregos está entre as prioridades da administração municipal. Segundo ela, o trabalho envolve tanto a busca por novos investimentos quanto a criação de condições favoráveis para os empreendedores que atuam em Barra do Piraí.

“Estamos trabalhando para tornar Barra do Piraí mais atrativa para empresas e investidores, além de facilitar a vida de quem já empreende na cidade. A geração de empregos é fundamental porque impacta diretamente a vida das pessoas, garantindo renda, dignidade e mais possibilidades para as famílias. Nosso objetivo é avançar e transformar o desenvolvimento econômico em oportunidades para a população barrense”, declarou.

A administração municipal aposta na combinação entre a chegada de novos negócios e o fortalecimento das empresas já instaladas como caminhos para movimentar a economia e ampliar as oportunidades profissionais.

Nesse contexto, a estruturação da Companhia de Desenvolvimento Econômico e as iniciativas Regin 2.0 e Contrata+Brasil integram as medidas mencionadas pela Prefeitura para estimular a atividade empresarial e contribuir para a geração de empregos no município.

Comércio, indústria e turismo entre as prioridades

Além da atração de investimentos, a Prefeitura pretende fortalecer setores como comércio, indústria, turismo e economia criativa. A estratégia busca ampliar as possibilidades de movimentação econômica e incentivar atividades que possam contribuir para a abertura de novas vagas de trabalho.

A administração municipal também avalia que o aquecimento do comércio e dos serviços nos últimos meses do ano poderá contribuir para a manutenção do saldo positivo na geração de empregos. O período é apontado como uma oportunidade para movimentar diferentes segmentos da economia local.

Os resultados de 2025 e os números registrados entre janeiro e agosto de 2026 compõem o cenário apresentado pela Prefeitura para acompanhar a evolução do mercado de trabalho formal em Barra do Piraí.

Com saldo positivo de 259 empregos formais nos oito primeiros meses deste ano, o município mantém o foco em iniciativas voltadas à atração de empresas, ao incentivo ao empreendedorismo e ao fortalecimento de setores econômicos. A expectativa da administração é ampliar as oportunidades para a população barrense e transformar o desenvolvimento econômico em geração de renda e postos de trabalho.