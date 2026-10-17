Mobilização do Outubro Rosa reuniu mulheres neste sábado (17) e destacou a importância da prevenção ao câncer de mama - Foto: Herik da Silva/Secom

Mobilização do Outubro Rosa reuniu mulheres neste sábado (17) e destacou a importância da prevenção ao câncer de mamaFoto: Herik da Silva/Secom

Publicado 17/10/2026 14:07





Josefa percebeu um caroço na mama durante o autoexame em casa. Apesar do medo e da preocupação com a descoberta, procurou atendimento médico e recebeu o diagnóstico em uma fase inicial da doença. Depois de passar pelo tratamento, conseguiu vencer o câncer e transformou a experiência em incentivo para outras mulheres.



“Na hora, a gente fica nervosa, fica com medo, mas eu amo viver e sabia que precisava procurar ajuda. Eu sempre procurei conhecer meu corpo e, quando percebi que tinha alguma coisa diferente, fui ao médico. Hoje, quero incentivar outras mulheres a fazerem o mesmo, a não terem vergonha de perguntar, de tirar dúvidas e de procurar atendimento. A gente precisa se cuidar”, contou Josefa.



A participação na caminhada teve justamente esse propósito. Depois de enfrentar a doença, ela quer que sua história ajude outras mulheres a não adiarem os cuidados com a saúde e a buscarem orientação profissional sempre que perceberem alguma alteração.



A história de Maria Cristina de Freitas, moradora do Morro do Gama, também reforça a importância da prevenção. Ela perdeu a mãe para o câncer e se lembra das dificuldades enfrentadas pela família naquela época, quando havia menos informação sobre a doença e muitas pessoas evitavam até mesmo pronunciar a palavra câncer.



“Na época da minha mãe, era muito difícil. As pessoas nem falavam câncer, falavam ‘aquela doença’. A informação era outra, a tecnologia também, e, quando descobriram, a doença já estava avançada. Ela fez o tratamento, mas infelizmente não resistiu. Eu acompanhei tudo isso e não quero deixar de me cuidar”, relatou Maria Cristina.



A experiência da mãe fez com que Cristina passasse a dar ainda mais atenção à própria saúde. Ela procura manter os exames em dia e conversa com amigas e familiares para incentivar outras mulheres a buscarem acompanhamento médico.



“Eu não espero chegar outubro para cuidar de mim. Estou sempre procurando me acompanhar e converso com outras mulheres porque sei como é importante. A gente precisa se cuidar, procurar o médico e fazer os exames recomendados. Se eu puder alertar uma amiga, uma parente ou qualquer mulher para que ela não deixe isso para depois, já vale a pena”, afirmou.



O histórico familiar pode aumentar o risco de câncer de mama, especialmente quando há casos entre parentes próximos. Por isso, é importante informar o profissional de saúde sobre esses antecedentes para que seja avaliada a necessidade de acompanhamento específico. Conhecer o próprio corpo e observar alterações também são atitudes importantes, mas não substituem os exames e as consultas recomendados pelos profissionais de saúde.



As histórias das duas participantes deram um significado especial à 3ª Caminhada Por Elas, realizada na manhã deste sábado, na Praça Nilo Peçanha. A atividade integrou a programação do Outubro Rosa em Barra do Piraí e reuniu mulheres em uma mobilização pela prevenção e pelo cuidado com a saúde.



Antes da caminhada, a equipe da Secretaria Municipal de Esportes orientou um momento de alongamento. Ao final do percurso, as participantes se reuniram em um aulão de dança, encerrando a programação com música, movimento e integração. Josefa Aparecida reservou a manhã deste sábado (17) para participar da 3ª Caminhada Por Elas e incentivar outras mulheres de Barra do Piraí a cuidarem da própria saúde. Aos 47 anos, a moradora do bairro Caixa d'Água Velha tem uma história que dá ainda mais significado à mobilização do Outubro Rosa. Ela enfrentou um câncer de mama, descoberto aos 43 anos, e hoje compartilha sua experiência para alertar outras mulheres sobre a importância de conhecer o próprio corpo e procurar atendimento médico diante de qualquer alteração.Josefa percebeu um caroço na mama durante o autoexame em casa. Apesar do medo e da preocupação com a descoberta, procurou atendimento médico e recebeu o diagnóstico em uma fase inicial da doença. Depois de passar pelo tratamento, conseguiu vencer o câncer e transformou a experiência em incentivo para outras mulheres.“Na hora, a gente fica nervosa, fica com medo, mas eu amo viver e sabia que precisava procurar ajuda. Eu sempre procurei conhecer meu corpo e, quando percebi que tinha alguma coisa diferente, fui ao médico. Hoje, quero incentivar outras mulheres a fazerem o mesmo, a não terem vergonha de perguntar, de tirar dúvidas e de procurar atendimento. A gente precisa se cuidar”, contou Josefa.A participação na caminhada teve justamente esse propósito. Depois de enfrentar a doença, ela quer que sua história ajude outras mulheres a não adiarem os cuidados com a saúde e a buscarem orientação profissional sempre que perceberem alguma alteração.A história de Maria Cristina de Freitas, moradora do Morro do Gama, também reforça a importância da prevenção. Ela perdeu a mãe para o câncer e se lembra das dificuldades enfrentadas pela família naquela época, quando havia menos informação sobre a doença e muitas pessoas evitavam até mesmo pronunciar a palavra câncer.“Na época da minha mãe, era muito difícil. As pessoas nem falavam câncer, falavam ‘aquela doença’. A informação era outra, a tecnologia também, e, quando descobriram, a doença já estava avançada. Ela fez o tratamento, mas infelizmente não resistiu. Eu acompanhei tudo isso e não quero deixar de me cuidar”, relatou Maria Cristina.A experiência da mãe fez com que Cristina passasse a dar ainda mais atenção à própria saúde. Ela procura manter os exames em dia e conversa com amigas e familiares para incentivar outras mulheres a buscarem acompanhamento médico.“Eu não espero chegar outubro para cuidar de mim. Estou sempre procurando me acompanhar e converso com outras mulheres porque sei como é importante. A gente precisa se cuidar, procurar o médico e fazer os exames recomendados. Se eu puder alertar uma amiga, uma parente ou qualquer mulher para que ela não deixe isso para depois, já vale a pena”, afirmou.O histórico familiar pode aumentar o risco de câncer de mama, especialmente quando há casos entre parentes próximos. Por isso, é importante informar o profissional de saúde sobre esses antecedentes para que seja avaliada a necessidade de acompanhamento específico. Conhecer o próprio corpo e observar alterações também são atitudes importantes, mas não substituem os exames e as consultas recomendados pelos profissionais de saúde.As histórias das duas participantes deram um significado especial à 3ª Caminhada Por Elas, realizada na manhã deste sábado, na Praça Nilo Peçanha. A atividade integrou a programação do Outubro Rosa em Barra do Piraí e reuniu mulheres em uma mobilização pela prevenção e pelo cuidado com a saúde.Antes da caminhada, a equipe da Secretaria Municipal de Esportes orientou um momento de alongamento. Ao final do percurso, as participantes se reuniram em um aulão de dança, encerrando a programação com música, movimento e integração.

Mobilização



Além das Secretarias de Saúde e Esportes, a mobilização contou com a participação das secretarias municipais da Mulher e de Assistência Social, em uma ação conjunta de conscientização sobre a importância de as mulheres reservarem um tempo para cuidar de si, mesmo diante das responsabilidades do trabalho, da família e da rotina diária.



O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, destacou a importância do trabalho conjunto e das ações realizadas ao longo do mês para ampliar o acesso das mulheres aos serviços de prevenção.



“Nosso compromisso é fazer com que as mulheres tenham acesso aos serviços de saúde e encontrem acolhimento e orientação para cuidar de si. Durante o Outubro Rosa, ampliamos as ações, com atendimentos em horário estendido e a Carreta da Saúde da Mulher, em parceria com o Ministério da Saúde. Também agradeço às secretarias da Mulher, de Assistência Social e de Esportes por participarem dessa mobilização. A prevenção precisa acontecer durante todo o ano”, destacou.



Durante o mês de outubro, o Centro de Saúde da Mulher e as unidades de saúde tiveram datas específicas de atendimento em horário estendido. No dia 7, os serviços funcionaram até as 20h, com exames preventivos e solicitação de mamografias, exceto na ESF Turvo. Uma nova ação está prevista para o dia 24, das 8h às 13h, nos mesmos locais e com os mesmos serviços, também com exceção da ESF Turvo e dessa vez da ESF Boca do Mato. Outra iniciativa é a Carreta da Saúde da Mulher, instalada na Praça Nilo Peçanha durante o mês de outubro, em parceria com o Ministério da Saúde. A unidade oferece exames e atendimentos para ampliar o acesso aos serviços e contribuir para a redução da fila de espera.



A prefeita Katia Miki ressaltou a importância de conscientizar as mulheres sobre a necessidade de colocar a própria saúde entre as prioridades e destacou o trabalho desenvolvido pelo município para facilitar o acesso à prevenção e ao atendimento.



“Sabemos que muitas mulheres têm uma rotina intensa, cuidam da família, trabalham e assumem muitas responsabilidades. Mas a saúde delas também precisa ser prioridade. Estamos trabalhando para que encontrem atendimento, orientação e suporte na rede municipal. Quero que cada mulher de Barra do Piraí entenda que não precisa esperar sentir alguma coisa para procurar os serviços de saúde. Cuidar de si é fundamental, e essa atenção precisa continuar durante todo o ano”, afirmou a prefeita de Barra do Piraí.