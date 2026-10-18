Delegacia de Barra do Piraí - Foto: Reprodução/Internet

Delegacia de Barra do PiraíFoto: Reprodução/Internet

Publicado 18/10/2026 14:48





A ação foi realizada por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 1ª Companhia do 10º BPM, com apoio de outra guarnição. Ao chegarem ao endereço indicado, na Rua Nossa Senhora das Graças, os policiais viram dois homens tentando fugir pelos fundos do imóvel, o que reforçou a suspeita levantada pela denúncia recebida.



De acordo com a PM, um dos suspeitos dispensou uma mochila que continha material com características semelhantes às de entorpecentes. Durante as buscas realizadas pelos agentes, foram apreendidos dois celulares e drogas, que ficaram sob a guarda da equipe para encaminhamento à delegacia. Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde de sábado (17), no Morro do Gama, em Barra do Piraí . Segundo a Polícia Militar, ele tinha um mandado de prisão em aberto e foi localizado durante uma operação realizada após denúncia sobre a possível presença de drogas e armas em uma residência da região.A ação foi realizada por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 1ª Companhia do 10º BPM, com apoio de outra guarnição. Ao chegarem ao endereço indicado, na Rua Nossa Senhora das Graças, os policiais viram dois homens tentando fugir pelos fundos do imóvel, o que reforçou a suspeita levantada pela denúncia recebida.De acordo com a PM, um dos suspeitos dispensou uma mochila que continha material com características semelhantes às de entorpecentes. Durante as buscas realizadas pelos agentes, foram apreendidos dois celulares e drogas, que ficaram sob a guarda da equipe para encaminhamento à delegacia.

Ocorrência



O material foi enviado para perícia, que identificou 380 gramas de cocaína, nove gramas de crack e cinco gramas de haxixe, totalizando 394 gramas de entorpecentes. A quantidade e a variedade das substâncias foram consideradas na análise da ocorrência pela autoridade policial.



Durante o atendimento, os policiais também verificaram, por meio dos sistemas da corporação, que o principal suspeito tinha um mandado de prisão em aberto. Com a confirmação, ele foi levado à 88ª Delegacia de Polícia, em Barra do Piraí, onde foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça. A Polícia Militar não detalhou o crime que originou o mandado em aberto.



O segundo homem, que também tentou fugir pelos fundos do imóvel, foi ouvido como testemunha e liberado após os procedimentos na delegacia. O material apreendido ficou retido na unidade policial. Não obtivemos resposta de defesa do suspeito.



A identidade dos envolvidos não foi divulgada. Até o momento, não foram informadas apreensões de armas no local, apesar de a denúncia inicial mencionar essa possibilidade. A investigação deve prosseguir para esclarecer a origem das drogas e a eventual participação de outras pessoas na atividade de tráfico no Morro do Gama.