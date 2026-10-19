Encontro automotivo terá exposição de veículos, shows e torneios com premiações - Foto: Divulgação

Encontro automotivo terá exposição de veículos, shows e torneios com premiaçõesFoto: Divulgação

Publicado 19/10/2026 14:50





A programação também contará com três torneios automotivos, nas categorias Carro Clássico, Carro Rebaixado e Carro Modificado. As inscrições para os concursos também são gratuitas e estão disponíveis pelo link na bio do Instagram @autoexpobp.



Um dos organizadores, Enzo Nunes, destacou a expectativa para a segunda edição, que já reúne confirmações de participantes de diferentes cidades e estados.



“Na primeira edição, graças a Deus, foi um sucesso. As pessoas saíram muito felizes do nosso evento. Agora, a expectativa é muito alta, com influenciadores do ramo automotivo e pessoas de outros municípios, regiões do Rio de Janeiro e até de outros estados confirmando presença”, afirmou.



Enzo também ressaltou que a proposta é reunir apaixonados por veículos, independentemente do modelo ou do valor do automóvel.



“O lema do AutoExpo é um evento de apaixonados por carros para apaixonados por carros. É para quem tem desde o carro mais simples até o mais caro, e todos serão tratados da mesma forma. Preferimos manter tudo gratuito, tanto a entrada quanto as inscrições nos concursos, para que todos possam aproveitar o evento nas mesmas condições”, explicou. O distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí , recebe nos dias 31 de outubro e 1º de novembro a segunda edição do AutoExpo BP. O evento será realizado na praça do distrito, com exposição de carros, motos, caminhões e ônibus, apresentações musicais, área gastronômica e atrações para toda a família. A entrada é gratuita.A programação também contará com três torneios automotivos, nas categorias Carro Clássico, Carro Rebaixado e Carro Modificado. As inscrições para os concursos também são gratuitas e estão disponíveis pelo link na bio do Instagram @autoexpobp.Um dos organizadores, Enzo Nunes, destacou a expectativa para a segunda edição, que já reúne confirmações de participantes de diferentes cidades e estados.“Na primeira edição, graças a Deus, foi um sucesso. As pessoas saíram muito felizes do nosso evento. Agora, a expectativa é muito alta, com influenciadores do ramo automotivo e pessoas de outros municípios, regiões do Rio de Janeiro e até de outros estados confirmando presença”, afirmou.Enzo também ressaltou que a proposta é reunir apaixonados por veículos, independentemente do modelo ou do valor do automóvel.“O lema do AutoExpo é um evento de apaixonados por carros para apaixonados por carros. É para quem tem desde o carro mais simples até o mais caro, e todos serão tratados da mesma forma. Preferimos manter tudo gratuito, tanto a entrada quanto as inscrições nos concursos, para que todos possam aproveitar o evento nas mesmas condições”, explicou.

Realização e apoio ao evento



O AutoExpo BP conta com o apoio da Prefeitura de Barra do Piraí e da Secretaria Municipal de Turismo. Para o secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, a realização do evento durante o feriadão, entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, é uma oportunidade para ampliar a programação oferecida aos visitantes e atrair público para Ipiabas e outros pontos de Barra do Piraí.



“Ter um evento como o AutoExpo BP nesse período é muito positivo, porque oferece mais uma opção de lazer para quem vai aproveitar o feriadão na região. A exposição de veículos e as demais atrações têm potencial para despertar o interesse de públicos diferentes, movimentando Ipiabas e convidando mais pessoas a conhecer o nosso município”, destacou.



No sábado (31), a programação começa às 17h. No domingo (1º), as atividades têm início às 9h. Além das exposições e dos torneios, o público poderá aproveitar os shows ao vivo, a área infantil e a praça de alimentação.