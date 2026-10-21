A apresentação técnica da Light foi conduzida por Diogo Azevedo, representante da concessionária - Foto: Heril da Silva/Secom

A apresentação técnica da Light foi conduzida por Diogo Azevedo, representante da concessionáriaFoto: Heril da Silva/Secom

Publicado 21/10/2026 13:13





A reunião contou com representantes das secretarias municipais de Defesa Civil, Assistência Social, Ordem Pública, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Água e Esgoto e Comunicação. A apresentação técnica da Light foi conduzida por Diogo Azevedo, representante da concessionária.



A localização de Barra do Piraí, cortada pelos rios Paraíba do Sul e Piraí, exige atenção especial durante períodos de chuva intensa. O aumento do volume de água pode afetar áreas próximas às margens, o que torna necessário acompanhar as condições dos rios e manter os órgãos municipais preparados para agir diante de possíveis ocorrências.



Outro ponto importante abordado no encontro foi a operação da Usina Elevatória de Santa Cecília, estrutura responsável por transferir parte das águas do Rio Paraíba do Sul para o Complexo de Lajes e a Bacia do Rio Guandu. A operação tem papel importante no abastecimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, o que torna o acompanhamento das vazões e dos níveis dos rios fundamental para o planejamento das ações preventivas em Barra do Piraí. Com a aproximação do período chuvoso, a Defesa Civil de Barra do Piraí participou, nesta terça-feira (20), de uma reunião com representantes da Light Geração para alinhar ações de prevenção e controle de cheias no município. O encontro, realizado no auditório da Antiga Estação, teve como foco a apresentação do plano operacional da concessionária para a temporada 2026-2027 e a integração entre as equipes responsáveis pelo monitoramento dos rios e pelo atendimento à população.A reunião contou com representantes das secretarias municipais de Defesa Civil, Assistência Social, Ordem Pública, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Água e Esgoto e Comunicação. A apresentação técnica da Light foi conduzida por Diogo Azevedo, representante da concessionária.A localização de Barra do Piraí, cortada pelos rios Paraíba do Sul e Piraí, exige atenção especial durante períodos de chuva intensa. O aumento do volume de água pode afetar áreas próximas às margens, o que torna necessário acompanhar as condições dos rios e manter os órgãos municipais preparados para agir diante de possíveis ocorrências.Outro ponto importante abordado no encontro foi a operação da Usina Elevatória de Santa Cecília, estrutura responsável por transferir parte das águas do Rio Paraíba do Sul para o Complexo de Lajes e a Bacia do Rio Guandu. A operação tem papel importante no abastecimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, o que torna o acompanhamento das vazões e dos níveis dos rios fundamental para o planejamento das ações preventivas em Barra do Piraí.

Metodologias de monitoramento



Durante a reunião, foram apresentadas as metodologias de monitoramento das chuvas e dos níveis dos rios, além de orientações para manter atualizados os canais de comunicação entre a Light e a Defesa Civil. A troca de informações permite acompanhar as mudanças nas condições hidrológicas e compartilhar dados que auxiliem na identificação de cenários de risco.



O secretário municipal de Defesa Civil, Rafael Champion, destacou a importância do trabalho conjunto para proteger os moradores, especialmente aqueles que vivem em áreas sujeitas a alagamentos. “Barra do Piraí possui uma geografia cortada por dois rios de grande porte, e a chegada do período chuvoso exige atenção redobrada. O alinhamento com a Light permite aprimorar os protocolos de comunicação, acompanhar os cenários de risco e preparar nossas equipes para agir com rapidez, sempre com o objetivo de proteger a população”, afirmou o secretário.



Champion também ressaltou que a preparação antecipada é fundamental para organizar a atuação das equipes municipais e reduzir os impactos de possíveis eventos climáticos. Segundo ele, o acesso às informações sobre os níveis dos rios e as condições de operação da usina contribui para que a Defesa Civil possa avaliar os cenários e orientar as medidas necessárias.



A participação de diferentes secretarias no encontro também contribui para organizar o atendimento em situações de emergência, integrando as ações de monitoramento às medidas de segurança e assistência às famílias que possam ser afetadas. O alinhamento entre o município e a concessionária faz parte da preparação para o período de chuvas, quando o acompanhamento contínuo e a comunicação entre os órgãos são essenciais para a prevenção de riscos.



A expectativa da administração municipal é que a integração entre as equipes permita respostas mais rápidas e coordenadas ao longo de toda a temporada 2026-2027, reduzindo a exposição da população a situações de perigo e garantindo suporte às famílias que eventualmente precisem de atendimento.