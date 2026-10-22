O material foi levado para a Delegacia de Barra do PiraíFoto: Divulgação/Polícia Militar
Segundo a Polícia Militar, os agentes foram até o local para verificar a denúncia. Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito chegou a colocar as mãos na cabeça, mas, em seguida, fugiu. De acordo com a corporação, ele saltou de uma altura de aproximadamente cinco metros e escapou por entre as residências da região.
Os policiais realizaram buscas nas áreas próximas, mas não conseguiram localizar o homem. Posteriormente, os agentes retornaram ao local relacionado à ocorrência e encontraram uma série de materiais que foram apreendidos.
Entre os itens recolhidos estavam uma pistola com numeração suprimida, um carregador alongado, um aparelho celular e 24 munições intactas. Também foram encontradas quatro unidades de ICE, sete sacolés, dez unidades de cocaína e 13 unidades de maconha.
Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Barra do Piraí, responsável pela investigação do caso. Até a publicação das informações, o suspeito que fugiu durante a abordagem ainda não havia sido encontrado.
Ainda conforme a Polícia Militar, os agentes se posicionaram em pontos distintos e estratégicos para monitorar o trecho. Durante a observação, um homem de 27 anos foi visto em posse de material com características semelhantes às de drogas.
No entanto, segundo a corporação, não foi possível confirmar visualmente se esse homem também estaria armado. As informações divulgadas não esclarecem se ele é o mesmo suspeito que fugiu durante a aproximação dos policiais.
Até o momento, não havia informação sobre a localização do suspeito que fugiu nem detalhes adicionais sobre a possível relação entre o homem de 27 anos observado durante o monitoramento e a fuga relatada pelos policiais.
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