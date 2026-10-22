O material foi levado para a Delegacia de Barra do Piraí - Foto: Divulgação/Polícia Militar

O material foi levado para a Delegacia de Barra do PiraíFoto: Divulgação/Polícia Militar

Publicado 22/10/2026 13:58





Segundo a Polícia Militar, os agentes foram até o local para verificar a denúncia. Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito chegou a colocar as mãos na cabeça, mas, em seguida, fugiu. De acordo com a corporação, ele saltou de uma altura de aproximadamente cinco metros e escapou por entre as residências da região.



Os policiais realizaram buscas nas áreas próximas, mas não conseguiram localizar o homem. Posteriormente, os agentes retornaram ao local relacionado à ocorrência e encontraram uma série de materiais que foram apreendidos.



Entre os itens recolhidos estavam uma pistola com numeração suprimida, um carregador alongado, um aparelho celular e 24 munições intactas. Também foram encontradas quatro unidades de ICE, sete sacolés, dez unidades de cocaína e 13 unidades de maconha.



Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Barra do Piraí, responsável pela investigação do caso. Até a publicação das informações, o suspeito que fugiu durante a abordagem ainda não havia sido encontrado.



Ainda conforme a Polícia Militar, os agentes se posicionaram em pontos distintos e estratégicos para monitorar o trecho. Durante a observação, um homem de 27 anos foi visto em posse de material com características semelhantes às de drogas.



No entanto, segundo a corporação, não foi possível confirmar visualmente se esse homem também estaria armado. As informações divulgadas não esclarecem se ele é o mesmo suspeito que fugiu durante a aproximação dos policiais.

Uma pistola com numeração suprimida, munições e drogas foram apreendidas pela Polícia Militar na quarta-feira (21), na Rua São Sebastião, no bairro Vila Pegas, no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí , no Sul Fluminense. O material foi encontrado durante uma ação policial iniciada após informações sobre a possível presença de um homem armado e com entorpecentes no endereço.Segundo a Polícia Militar, os agentes foram até o local para verificar a denúncia. Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito chegou a colocar as mãos na cabeça, mas, em seguida, fugiu. De acordo com a corporação, ele saltou de uma altura de aproximadamente cinco metros e escapou por entre as residências da região.Os policiais realizaram buscas nas áreas próximas, mas não conseguiram localizar o homem. Posteriormente, os agentes retornaram ao local relacionado à ocorrência e encontraram uma série de materiais que foram apreendidos.Entre os itens recolhidos estavam uma pistola com numeração suprimida, um carregador alongado, um aparelho celular e 24 munições intactas. Também foram encontradas quatro unidades de ICE, sete sacolés, dez unidades de cocaína e 13 unidades de maconha.Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Barra do Piraí, responsável pela investigação do caso. Até a publicação das informações, o suspeito que fugiu durante a abordagem ainda não havia sido encontrado.Ainda conforme a Polícia Militar, os agentes se posicionaram em pontos distintos e estratégicos para monitorar o trecho. Durante a observação, um homem de 27 anos foi visto em posse de material com características semelhantes às de drogas.No entanto, segundo a corporação, não foi possível confirmar visualmente se esse homem também estaria armado. As informações divulgadas não esclarecem se ele é o mesmo suspeito que fugiu durante a aproximação dos policiais.

Registro da ocorrência

A ocorrência foi registrada após a apreensão da arma, das munições, do celular e dos entorpecentes encontrados na Vila Pegas. O material foi apresentado na delegacia do município, onde o caso permanece sob investigação.



Até o momento, não havia informação sobre a localização do suspeito que fugiu nem detalhes adicionais sobre a possível relação entre o homem de 27 anos observado durante o monitoramento e a fuga relatada pelos policiais.