Aplicativo EduConecteBP - Foto: Divulgação

Aplicativo EduConecteBPFoto: Divulgação

Publicado 22/10/2026 17:09

A Prefeitura de Barra do Piraí , por meio da Secretaria Municipal de Educação, reforça a importância do EduConecteBP como principal canal digital de comunicação entre as escolas municipais e as famílias. A plataforma também é utilizada nos procedimentos da Chamada Escolar 2027, cujo calendário já está em andamento no município.

A primeira etapa é a renovação de matrícula dos estudantes veteranos, que deve ser realizada até o dia 30 de outubro, diretamente pelo aplicativo. A Secretaria Municipal de Educação orienta pais e responsáveis a ficarem atentos aos prazos e acompanharem as informações divulgadas para garantir a realização dos procedimentos dentro do período estabelecido.

Disponível gratuitamente para celulares com sistemas Android e iOS, o EduConecteBP permite que as famílias tenham acesso a comunicados, orientações e informações relacionadas à vida escolar dos estudantes. Os links para baixar a plataforma estão disponíveis em bio.site/prefbp.

Além de facilitar a comunicação entre as unidades escolares e os responsáveis, o aplicativo é uma ferramenta importante para acompanhar as etapas da Chamada Escolar. Por isso, a recomendação da Secretaria é que as famílias instalem a plataforma e consultem os avisos para evitar a perda de prazos.

Após o encerramento da renovação de matrícula, o calendário prevê a pré-matrícula para transferência interna entre os dias 3 e 13 de novembro. Essa etapa é destinada aos estudantes que precisam mudar de unidade dentro da rede municipal de ensino.

Na sequência, de 16 a 27 de novembro, será realizada a pré-matrícula dos estudantes provenientes de outras redes de ensino ou de escolas particulares. As duas fases integram a organização das vagas para o ano letivo de 2027 e exigem atenção dos pais e responsáveis às orientações e aos procedimentos divulgados pela Secretaria Municipal de Educação.

O secretário municipal de Educação, Flávio Horta Jr., destaca o papel da ferramenta no acompanhamento do processo e na aproximação entre as escolas e as famílias.

“O EduConecteBP é fundamental para facilitar a comunicação entre as escolas e as famílias, além de permitir que os responsáveis realizem os procedimentos da Chamada Escolar 2027. Pedimos que todos fiquem atentos às datas, utilizem o aplicativo e cumpram cada etapa dentro dos prazos estabelecidos”, orienta.

Matrículas presenciais em dezembro e janeiro

Depois das etapas de pré-matrícula e da divulgação dos resultados, os responsáveis deverão comparecer presencialmente à secretaria da unidade escolar indicada para efetivar a matrícula. Será necessário apresentar a documentação exigida dentro do prazo correspondente a cada etapa de ensino.

Para a Educação Infantil, a efetivação das matrículas está prevista para o período de 14 a 22 de dezembro de 2026. Já para o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA), o procedimento deverá ser realizado entre os dias 18 e 29 de janeiro de 2027.

A Prefeitura orienta que as famílias consultem o edital completo da Chamada Escolar 2027, disponível nos canais oficiais do município, para conferir as demais regras, os documentos necessários e as orientações para cada fase.

Com o calendário organizado em diferentes etapas, a Secretaria Municipal de Educação reforça a importância de acompanhar os comunicados oficiais e cumprir os prazos para a organização das vagas na rede municipal de ensino para o próximo ano letivo.