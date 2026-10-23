Os atendimentos serão nas unidades de saúde, e também, no Centro de Saúde da Mulher - Foto: Divulgação

Os atendimentos serão nas unidades de saúde, e também, no Centro de Saúde da MulherFoto: Divulgação

Publicado 23/10/2026 14:14

Neste sábado, 24 de outubro, Barra do Piraí realiza mais uma ação da campanha Outubro Rosa, voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero. Das 8h às 13h, as mulheres poderão procurar as unidades de saúde e o Centro de Saúde da Mulher para realizar exames preventivos e solicitar encaminhamento para mamografia.

A mobilização faz parte das estratégias do município para incentivar o cuidado preventivo e facilitar o acesso das mulheres aos serviços de saúde. Quem receber solicitação para realizar mamografia também poderá buscar atendimento na Carreta da Saúde da Mulher, iniciativa do Governo Federal que está instalada na Praça Nilo Peçanha até o fim de outubro.

A responsável pela Atenção Básica, Larissa Ivo, destaca a importância de aproveitar a mobilização para colocar os cuidados com a saúde em dia e manter o acompanhamento nas unidades de referência.

“Queremos que cada vez mais mulheres se sintam acolhidas e procurem os serviços de saúde. Cuidar da saúde precisa fazer parte da rotina, e a prevenção é um passo fundamental para identificar alterações e buscar atendimento no momento adequado”, afirma Larissa.

O secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, ressalta que a integração entre os serviços municipais e a estrutura disponibilizada pela carreta amplia as possibilidades de atendimento à população feminina.

“Estamos trabalhando para aproximar os serviços de quem precisa deles. A presença da carreta na cidade é mais uma oportunidade para dar andamento aos cuidados e facilitar o acesso das mulheres aos exames, com o apoio da rede municipal de saúde”, destaca Cristiano.

Coordenadora do Centro de Saúde da Mulher, Monique Milward orienta que as pacientes aproveitem a ação para esclarecer dúvidas e buscar informações sobre os exames indicados para cada faixa etária e situação clínica.

“É importante não esperar o aparecimento de sintomas para procurar atendimento. Cada mulher tem suas necessidades, e a equipe de saúde está preparada para orientar, avaliar e encaminhar as pacientes conforme cada caso”, explica Monique.

A prefeita Katia Miki reforça que o cuidado com a saúde feminina deve ser uma prioridade permanente e que as ações de Outubro Rosa ajudam a aproximar a população dos serviços disponíveis.

“Nosso compromisso é trabalhar para que as mulheres tenham acesso à informação, à prevenção e ao atendimento de que precisam. Mais do que uma campanha, o Outubro Rosa é um convite para que cada mulher olhe para si, cuide da própria saúde e incentive outras mulheres a fazerem o mesmo”, afirma Katia.

A orientação é que as mulheres procurem as unidades de saúde ou o Centro de Saúde da Mulher durante o horário da ação para receber atendimento e orientações da equipe. Neste sábado, as ESFs Turvo e Boca do Mato não funcionarão.