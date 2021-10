BM realiza repescagem para adolescentes de 12 anos de idade nesta quinta, dia 28 - Divulgação/ Felipe Vieira

Publicado 28/10/2021 10:26

Barra Mansa - Nesta quinta-feira, dia 28, Barra Mansa realiza a repescagem da primeira dose da vacina contra a covid-19 para adolescentes com 12 anos de. Também haverá aplicação da segunda dose previamente agendada e a dose de reforço em idosos a partir de 60 anos que receberam a Coronavac até 14 de abril, e ainda para os profissionais da Saúde, que foram vacinados com 1ª dose da AstraZeneca até o dia 18 de abril.

As pessoas com a segunda dose da CoronaVac, já agendada, precisam ir ao Posto de Saúde do Ano Bom, na Rua Tenente José Eduardo, Centro da cidade. A aplicação da dose de reforço para aqueles que tomaram a vacina AstraZeneca será na UBS da Vila Nova e do Ano Bom. A UBS do Ano Bom funciona de 9h às 20h.

Os outros postos de saúde, até as 16h. Para receber a vacina, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência nominal ou em nome dos pais, atualizado, ou declaração do posto de saúde, além do cartão de vacina.