Pontos de alagamento foram registrados em Barra Mansa na manhã desta quinta-feira - Divulgação

Publicado 28/10/2021 13:48 | Atualizado 28/10/2021 16:51

Barra Mansa - O nível do Rio Paraíba do Sul subiu de 2,5m para 4,1m nesta quinta-feira, dia 28, em Barra Mansa. O aumento foi provocado por conta do acumulado de chuva que atingiu a região nos últimos dias. Diversos pontos de alagamento foram registrados na cidade.

A Defesa Civil informou que os bairros atingidos são: Santa Maria II, Vila Maria e Vista Alegre, além da Vila dos Remédios, no distrito Floriano. O coordenador de Defesa Civil da cidade, João Vitor da Silva Ramos disse que a tendência é de retorno do volume normal do Rio. As áreas consideradas de risco são monitoradas pelo órgão.

“Registramos na região um acumulado de 40,8mm de chuvas, por isso, o Rio Paraíba do Sul teve o nível elevado; sem contar o fato de termos no município outros dois rios que desembocam nele – o Barra Mansa e o Bananal. Nossas equipes estão monitorando as áreas com risco de alagamento, mas a tendência é de estabilização. A represa do Funil também está operando com a vazão mínima”, falou.

Em caso de situações de urgência ou risco, os telefones de contato são os seguintes 199 e (24) 3028-9370. Caso alguém fique ilhado devido a alagamentos, pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193.