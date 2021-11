Procon de BM orienta consumidores - Divulgação

Publicado 26/11/2021 09:21

Barra Mansa - Nesta sexta-feira, dia 26, acontece a Black Friday tanto em lojas físicas, como online. Para evitar problemas, o Procon de Barra Mansa orienta a população antes de ir às compras. O gerente do órgão, Felipe Goulart, explicou que é importante que as pessoas pesquisem e redobrem o cuidado ao buscar pelas promoções.

“É comum as lojas elevarem os preços das mercadorias antes da Black Friday e depois ofertá-las sem qualquer tipo de vantagem econômica para o consumidor. Mas se uma TV que custa R$5 mil for anunciada com o preço de R$1.5 mil, por exemplo, desconfie. Vendas muito vantajosas acendem um alerta. Evite fraudes pesquisando antes de comprar, procurando informações com quem já comprou no referido endereço eletrônico. Fique atento ao nível de satisfação também. Busque por sites oficiais e confira os sistemas internos do endereço eletrônico para ter os direitos resguardados”, disse.

Ainda segundo o gerente, é preciso estar atento aos direitos de quem compra, mediante algumas situações. Ele detalhou alguns pontos que constam no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

“No caso de lojas físicas, não são obrigadas a trocar ou devolver o dinheiro, mas alguns estabelecimentos têm sua política de troca. É importante que essa condição esteja especificada por escrito. O consumidor pode pedir para o vendedor escrevê-la atrás da nota de compra e assinar, por exemplo, além de obter um vale-troca”, falou Felipe.

Ele também lembrou que as lojas devem garantir a entrega do produto dentro do prazo combinado e informado ao cliente.

“Se o consumidor desistir da compra, seja por arrependimento daquele investimento ou por atraso, ele deve esperar o produto chegar até sua residência e recusar o recebimento para ter o estorno efetuado. Durante este processo ele pode comunicar à loja a desistência da compra. Assim, maiores transtornos são evitados”, comentou.

Sobre qualquer avaria na caixa ou embalagem do produto deve ser especificada no documento fiscal.

“O consumidor pode pedir para que o funcionário da transportadora assine a nota ou documento, dele e seu, para comprovar o recebimento em tais condições. Assim, a pessoa que compra assegura que a integridade do produto poderia estar comprometida na entrega”, pontuou o gerente do Procon-BM.