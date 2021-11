Caso foi registrado na 90ª DP em Barra Mansa - Divulgação/ PRF

Publicado 24/11/2021 11:25

Barra Mansa - Um jovem, de 21 anos, foi preso com um veículo clonado e roubado, na noite de terça-feira, dia 23, em Barra Mansa. A prisão ocorreu no km 287, na Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma fiscalização de rotina era realizada quando pararam o veículo com placa de Aracajú (SE) e observaram indícios de adulteração.

Após uma verificação, os agentes confirmaram que se tratava de um clone de um carro emplacado no Rio de Janeiro, e com registro de roubo na mesma cidade, no mês de junho deste ano.

Ainda de acordo com a PRF, conforme “a tabela FIPE o veículo recuperado está avaliado em R$ 97.394,00”. O rapaz recebeu voz de prisão e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Barra Mansa, a 90ª DP.