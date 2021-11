90ª DP em Barra Mansa - Divulgação

90ª DP em Barra MansaDivulgação

Publicado 23/11/2021 11:06 | Atualizado 23/11/2021 12:27

Barra Mansa - Agentes da 90ª Delegacia de Polícia (DP) cumprem mandado de busca e apreensão na casa do ex-vereador de Barra Mansa, José Renato de Oliveira.

De acordo com as primeiras informações, a ação, que teve início na manhã desta terça-feira, dia 23, faz parte das investigações sobre o assassinato de Roberto Soares Teles, morto em fevereiro do ano passado. Ele foi assessor do ex-vereador.

Até o momento desta publicação, a defesa de José Renato não havia se manifestado.