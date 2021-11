PM é recebida a tiros em Barra Mansa, no bairro Boa Vista III - Divulgação/ PM

Publicado 19/11/2021 10:45

Barra Mansa - Policiais militares prenderam um homem, de 19 anos, após serem recebidos a tiros na tarde de quinta-feira, dia 18, no bairro Boa Vista III, em Barra Mansa. De acordo com as informações, os agentes não revidaram.

Os policiais foram ao local para verificar uma denúncia sobre o tráfico de drogas. Ainda segundo a ocorrência, os três suspeitos fugiram pela rede de esgoto, e dois deles conseguiram escapar. Na ação, um dos policiais também entrou na rede.



Com o homem, foram encontrados: uma réplica de pistola, um revólver calibre 38 e munições. Todo o material e o suspeito foram levados para a 90ª Delegacia de Polícia.