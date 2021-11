Rua do Alecrim em Barra Mansa - Divulgação

Rua do Alecrim em Barra MansaDivulgação

Publicado 17/11/2021 14:17 | Atualizado 17/11/2021 14:38

Barra Mansa - A Região Leste em Barra Mansa conta com mais de 20 mil moradores e a falta de asfalto e pavimentação têm gerado transtornos para a população. Diante desta situação, os vereadores Deco (PSC) e Bruno Oliveira (PRTB), com o objetivo de solicitar asfaltamento e pavimentação para várias ruas da Região Leste e Piteiras, se reuniram com o Secretário Estadual de Cidades, Uruan Cintra, e com a publicitária Daniele Cunha.

O encontro aconteceu na terça-feira, dia 16, no Rio de Janeiro. Segundo o vereador Deco, a solicitação é uma antiga questão. O parlamentar pediu asfaltamento para os bairros: Santa Rita, São Sebastião, Paraíso e Rua do Alecrim.

"O investimento em infraestrutura, além de melhorar o trânsito, também contribui para a segurança da população", disse Deco.

Já as demandas de pavimentação para as ruas dos bairros Piteiras e São Pedro foram apresentadas pelo vereador Bruno de Oliveira. As vias são as seguintes: João Barizon, Maria Ana da Rocha, Maurício Caetano, Alice Tavares dos Reis, José Sebastião da Silva e Joaquim Borges Pereira.

"O secretário se colocou à disposição para atender esta demanda. Estou muito esperançoso que este asfalto chegue aos nossos bairros. Quem ganha é a população", falou.