Publicado 15/11/2021 16:31

Barra Mansa - No próximo domingo, dia 21, em Barra Mansa acontecerá a Feira de Empreendedores da Colônia Santo Antônio, promovida pela Associação de Moradores do bairro Colônia. O evento será realizado das 09h às 16h, na quadra poliesportiva localizada no ponto final do bairro.

Cerca de 50 expositores de diversos seguimentos irão participar da Feira, sendo todos da região da Colônia, como explicou uma das organizadoras do evento, Angélica Elias.



“Vão participar empreendedores dessa região da Colônia, que vai desde a Bocaininha até Rialto, com stands de locais, como lojistas, artesãos e muito mais, além de uma praça de alimentação. Vamos ter também um espaço dedicado às crianças, com brinquedos gratuitos e recreadores”, disse.

Um dos destaques da feira será uma ação social com adoção responsável de pets, conforme falou Angélica Elias.

“Estaremos com uma parceria com a ONG Instituto Aline Rangel, que faz um trabalho de abrigar e proteger os animais. Eles estarão na feira com cães e gatos para adoção responsável”, disse Angélica.

O também integrante da equipe organizadora, Fábio Oliveira, comentou que não há mais vagas para expositores e que existe uma expectativa para uma próxima edição.

“Tivemos uma resposta bem bacana dos empreendedores, quando surgiu a ideia desse trabalho reunimos todos em um grupo no Whatsapp e iniciamos o processo de divulgação. Estamos com uma lista de espera para expositores, mas não temos mais stands. Fomos procurados por empreendedores de outros bairros, mas infelizmente não temos mais espaço. Diante desta grande procura, já estamos pensando em uma próxima edição no mês de dezembro”, falou.

Ainda de acordo com Fábio Oliveira, a organização irá oferecer Wi-fi aos participantes.

“Na Colônia costumamos ter problemas com sinal de internet, para que os empreendedores não percam vendas, iremos oferecer Wi-fi gratuito, através de parceria com uma empresa de internet, para que as máquinas de cartões possam funcionar sem qualquer interferência”, explicou.

A organização ressaltou que o evento irá respeitar as medidas de prevenção a covid-19.

“Todos os expositores estão vacinados e nós pedimos para cada um deles disponibilizar em seu stand álcool em gel, e isso será verificado antes de abrirmos para o público. O uso de máscara será obrigatório, estamos viabilizando algumas unidades para disponibilizar em caso qualquer eventualidade”, esclareceu Oliveira.