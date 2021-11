Acidente é registrado na Rodovia Presidente Dutra em BM - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 12/11/2021 19:57

Barra Mansa - Um acidente envolvendo um caminhão foi registrado na manhã desta sexta-feira, dia 12, na Rodovia Presidente Dutra, Distrito de Floriano, em Barra Mansa. O veículo bateu na mureta da via, no km 287, na pista sentido São Paulo.

O caminhão. Com a colisão a carga se espalhou pela estrada e o trânsito no local ficou interrompido entre 5h e 6h30 da manhã. No acidente, uma pessoa sofreu ferimentos leves.