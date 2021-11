Confira o calendário de vacinação contra covid em BM nesta quarta-feira, dia 10 - Divulgação

Publicado 10/11/2021 09:22

Barra Mansa - A aplicação de doses de vacina contra covid-19 segue nesta quarta-feira, dia 10, em Barra Mansa. Nos postos de saúde dos bairros, o horário de atendimento será das 9h às 16h; já na unidade do Ano Bom, das 9h às 20h.

Confira a programação:

- 1ª dose: para pessoas a partir de 12 anos de idade (em todas as UBSs);

- 2ª doses agendadas (CoronaVac apenas no Ano Bom);

- 3ª dose para idosos acima de 60 anos e profissionais de Saúde que receberam a segunda dose de CoronaVac ou AstraZeneza até 10/05. Profissionais da Saúde vacinados com AstraZeneca deverão receber a dose de reforço no PSF Ano Bom ou na Sirene 2 Vila Nova.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou que ao todo são 247.728 doses administradas: 134.358 da primeira dose, 99.058 da segunda dose, 10.353 da terceira dose e 3.959 dose única.