Afrosaberes promove ações em alusão ao mês da Consciência Negra em Barra MansaDivulgação

Publicado 08/11/2021 19:19

Barra Mansa - Com o objetivo de levantar questões reais de discriminação racial em Barra Mansa, o projeto ‘Afrosaberes’ realiza diversas atividades. Por conta da pandemia de covid-19, o programa acontecia no formato virtual devido ao ensino remoto.

Mas agora, com o retorno das aulas 100% presenciais na cidade, o projeto inicia uma nova fase, onde abre espaço para o diálogo sobre a cultura afro e os saberes ancestrais através das aulas de ciências, dentro dos novos laboratórios da Rede Municipal de Ensino.

Nesta semana, os estudantes da Escola Municipal Rialto aprenderam a fazer shampoo com ingredientes simples e essência natural, abordando a autoestima e a identidade afro. A ação aconteceu na segunda-feira, dia 08, em referência ao mês da Consciência Negra.

A aluna do 6º ano, Rebecca Paula da Silva Carvalho, comentou que irá colocar em prática o que aprendeu na atividade.

“Nós aprendemos a desenvolver um shampoo natural com produtos que temos em casa e com eles eu poderei cuidar do meu cabelo para deixar ele hidratado, bonito e sem química”, falou.

O programa é desenvolvido pela Fundação Cultura, em parceria com a Gepir (Gerência de Promoção da Igualdade Racial) e a Secretaria Municipal de Educação.