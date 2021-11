Em Regime Adicional de Serviço, 40 agentes irão reforçar o policiamento na área do 5º CPA - Divulgação

Publicado 10/11/2021 09:43

Barra Mansa - Nesta terça-feira, dia 09, o comandante do 5° CPA (Comando de Policiamento de Área), coronel Marcelo Malheiros informou que a unidade receberá o reforço de 40 policiais em Barra Mansa.

Eles irão atuar em Regime Adicional de Serviço (RAS), que é quando o agente de segurança trabalha, de forma remunerada, em dias de folga. Segundo o comandante esse efetivo de 40 policiais será imediato e que o número de agentes cedidos ao 5º CPA será reforçado aos poucos.

“Inicialmente teremos 40 policiais e gradativamente esse número irá aumentar. A divisão do policiamento por batalhão ocorrerá de acordo com a necessidade de cada local. Esses agentes estarão à disposição do comando e para dar dinamismo ao patrulhamento será motorizado, a pé e de bicicleta”, falou Malheiros.