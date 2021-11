Vacinação contra covid em BM - Divulgação

Vacinação contra covid em BMDivulgação

Publicado 09/11/2021 07:00

Barra Mansa - Nesta terça-feira, dia 09, Barra Mansa segue com o plano de vacinação contra covid-19. A aplicação ocorrerá das 9h às 20h na unidade do Ano Bom e das 9h às 16h nos postos de saúde dos bairros.

Segundo a programação, pessoas a partir de 12 anos de idade poderão receber a primeira dose; também serão aplicadas segundas dose agendadas; terceira dose para idosos acima de 60 anos e profissionais de Saúde que receberam a segunda dose de CoronaVac até 28/04, e profissionais de Saúde que tomaram AstraZeneca até o dia 09/05.

As segundas doses agendadas da Coronavac serão aplicadas no Posto de Saúde da Família do Ano Bom. Profissionais da Saúde imunizados com AstraZeneca deverão se vacinar no Ano Bom e Vila Nova.

Documentos necessários:

Cartão de vacina, RG e CPF, comprovante de residência atualizado (nominal ou em nome dos pais) ou a declaração do posto de saúde. Menores precisam estar acompanhados de um responsável.