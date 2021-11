A estudante Camilly Vitória Rodrigues Ribeiro, de 18 anos, foi a sorteada - Divulgação

A estudante Camilly Vitória Rodrigues Ribeiro, de 18 anos, foi a sorteadaDivulgação

Publicado 05/11/2021 16:20

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa realizou nesta quinta-feira, 04, o sorteio da cesta de café da manhã referente à campanha dos 189 anos da cidade, celebrados no dia 03 de outubro. A ganhadora foi a estudante Camilly Vitória Rodrigues Ribeiro, de 18 anos, que comentou sobre sua alegria de receber a cesta.

“Fui doar sangue porque sempre foi um desejo meu. É um ato muito lindo, que mostra empatia com o próximo. Mais pessoas deveriam por em prática! Fiquei surpresa e muito feliz por ter ganhado a cesta”, disse.

O objetivo do desafio era conseguir 189 novos doadores de sangue para a unidade. De acordo com o relatório divulgado na quarta-feira, dia 03, o número total do mês de outubro foi de 362, sendo 164 deles pela primeira vez.

“Atingimos o número de 164 novos doadores, o que nos deixou muito contentes. Mesmo não chegando ao número de 189, achamos válido sortear o brinde em homenagem aos doadores”, disse captadora de doadores do Hemonúcleo, Claudia Maria.

Para doar sangue é necessário estar saudável, pesar mais de 50 quilos, ter entre 16 e 59 anos (menor de idade só acompanhado do responsável legal) e não estar grávida ou amamentando. Ter dormido pelo menos seis horas antes da coleta. É necessário apresentar documento oficial com foto. Nas 12 horas que antecedem a doação é proibida a prática de exercícios físicos e a ingestão de álcool. Se tiver feito tatuagem, piercing ou maquiagem definitiva no período de 12 meses não pode doar sangue. Fumantes devem evitar o cigarro até duas horas antes da doação.

O Hemonúcleo de Barra Mansa fica na Rua Pinto Ribeiro, Centro, no anexo ao prédio da Santa Casa. O horário de atendimento para coleta é das 7h às 11h.