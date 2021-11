Assassinato foi registrado na 90ª DP de Barra Mansa - Divulgação

Assassinato foi registrado na 90ª DP de Barra Mansa Divulgação

Publicado 03/11/2021 10:31 | Atualizado 03/11/2021 10:33

Barra Mansa - Mais um homicídio foi registrado na cidade de Barra Mansa. O crime desta vez ocorreu na Rua Geraldo Davi Rerreti, no bairro Vista Alegre, noite de terça-feira, dia 02. A vítima foi identificada como Matheus Lucas Narciso Santos, de 18 anos.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do assassinato. O vídeo mostra o jovem correndo e sendo perseguido. Um dos homens segura Matheus, enquanto outro efetua os disparos. Um terceiro suspeito também aparece nas imagens.

Este foi o terceiro homicídio registrado no município. Na segunda-feira, dia 1°, um homem foi morto a tiros , no bairro Santa Clara e no domingo, dia 31 de outubro, um homem foi assassinado no bairro Roselândia.