Material apreendido após denúncia em Barra MansaDivulgação/ PM

Publicado 01/11/2021 00:00 | Atualizado 01/11/2021 09:19

Barra Mansa - Os agentes do 28ª Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam mais um fuzil neste final de semana em Barra Mansa. Desta vez a apreensão ocorreu no morro em frente ao bairro, no domingo dia 31.