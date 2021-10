Homenagem in memoriam à autora Maria Aparecida Araújo - Divulgação

Homenagem in memoriam à autora Maria Aparecida AraújoDivulgação

Publicado 30/10/2021 11:17

Barra Mansa - Mais uma edição doacontece neste sábado, dia 30, pelo Grêmio Barra-mansense de Letra. Desta vez, a homenagem in memoriam será para a autora Maria Aparecida Araújo.O evento será no formato virtual, a estreia em vídeo está prevista para as 18h, na página do Facebook do Grebal, pelo link https://www.facebook.com/grebal . Os vídeos dos saraus anteriores também podem ser assistidos na página.Nesta edição, será apresentado o livro “Sonhos e Realidade”, onde poesias da eterna grebalista ganham voz com osCeminha Guedes, Estélia Meg, Indieslay Meneguiti, João Pedro Barros e Rita Rangel, além do presidente do grêmio, Paulo Rangel. Abrahão Lincoln Graciosa Machado é a atração musical que compõe a edição, com voz e violão.“O Sarau Mestres da Poesia por si já transmite emoção, aliando a poesia a diversos gêneros de arte. Nesse sarau específico, a emoção se multiplica, com as poesias carregadas de sentimentos da saudosa amiga e grebalista Aparecida Araújo. Artista completa; poeta, atriz e artista plástica premiada, encantou a todos em suas participações nos eventos realizados pelo Grebal”, disse Paulo Rangel.