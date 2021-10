A casa oferece acolhimento diário, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h30min, de forma gratuita para os pacientes e seus acompanhantes - Divulgação

Publicado 29/10/2021 07:00

Barra Mansa - A Casa Rosa é um projeto que tem o objetivo de acolher os pacientes em tratamento contra o câncer na Oncobarra (Serviço de Oncologia da Santa Casa de Barra Mansa). Com o apoio de voluntários, o trabalho avançou até que em 2019 foi criada a Associação Amor em Movimento e então inaugurada a Casa Rosa.

A fundadora e presidente da Casa Rosa, Márcia Cristina Moreira Ramos, contou um pouco sobre a história do local e como tudo começou.

“O projeto surgiu porque eu fui curada de um câncer terminal. Pesei 29 kg, tive tuberculose, fiquei sem cabelo, sem unha, foi um processo bem doloroso. A casa Rosa nasceu de uma dor. Eu fui cuidada por uma casa em Volta Redonda quando fiquei doente e quando fui curada, eu me dispus a tentar fazer. Foi um projeto que eu lancei, muitos não acreditaram e ela está aí. Vai fazer dois anos de legalizada, mas o projeto já existe há três anos. Ela foi inaugurada no dia 10 de dezembro de 2019, Dia Internacional dos Direitos Humanos”, contou Márcia.

A Casa Rosa oferece diversos serviços para os pacientes e também seus acompanhantes, tudo de forma gratuita, como explica a presidente do local, Márcia Cristina.

“Em média, são atendidas por mês 1.200 a 1.500 pessoas, entre pacientes e acompanhantes. Porque a Casa cuida do acompanhante também. Abrimos às 7h30 com um bom café da manhã, com leite, café, suco, frutas, pão, biscoito, bolos, gelatina, arroz doce, a partir das 10h30 da manhã tem sopa de legumes com frango ou carne. E temos o lanche da tarde. Quando chega às 17 horas, temos a sensação de dever cumprido naquele dia. Alimentamos aquele povo que vem de fora. Que às vezes viaja a noite inteira de van, na maioria das vezes sem um real no bolso. Então a Casa Rosa está aqui para acolher”, falou Márcia.

A casa oferece acolhimento diário, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h30min, além da alimentação, local de descanso e sala de cura, a Casa ainda disponibiliza diversos atendimentos especializados, com psicólogas, psicanalistas, nutricionistas, assessoria jurídica e assistente social.

“Na varanda da Casa tem um carrinho que as pessoas colocam todo tipo de alimento para doação. A Casa Rosa assiste mensalmente 22 famílias com cestas básicas”, comentou a presidente.

O local também faz doação de perucas, próteses mamárias, almofadas terapêuticas e cestas básicas entre outros itens. A Casa Rosa fica na Rua Santos Dumont, nº 182, Centro de Barra Mansa. Quem quiser realizar alguma doação, pode entrar em contato através do telefone (24) 99943-8542.