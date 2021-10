Nota divulgada pelo Barra Mansa Futebol Clube sobre o afastamento de jogadores - Reprodução/ Redes Sociais

Nota divulgada pelo Barra Mansa Futebol Clube sobre o afastamento de jogadoresReprodução/ Redes Sociais

Publicado 30/10/2021 12:31

Barra Mansa - O Barra Mansa Futebol Clube divulgou nesta sexta-feira, dia 29, através de suas redes sociais, uma nota informando sobre o afastamento dos jogadores Edivan, Robert, Yago e Elber. A causa do desligamento não foi revelada no texto.

A informação do afastamento dos atletas aconteceu um dia depois da derrota de 4 a 2 para o Mageense na quinta-feira, dia 28. O time de Barra Mansa abriu o placar com 2 a 0, mas sofreu quatro gols.

O Barra Mansa joga novamente neste domingo, dia 31, às 15h, contra o Tigres do Brasil, no Estádio Leão do Sul. A partida será válida pela 9ª rodada da Série B2, do Campeonato Carioca. O time barra-mansense está em 10º lugar, com 7 pontos.