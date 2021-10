Cemitério Municipal, no Centro de Barra Mansa - Divulgação

Publicado 30/10/2021 12:03

Barra Mansa - A Funerária Municipal de Barra Mansa divulgou o horário de funcionamento do Cemitério na terça-feira, dia 02, feriado de finados. O local, que fica no Centro da cidade, estará aberto das 08h às 17h. Segundo as informações, três tendas estarão disponíveis para atender as pessoas e não será permitido estacionar dentro do cemitério.

Quem for ao cemitério municipal deve seguir as medidas de prevenção e combate à covid-19 estabelecidas pelos protocolos de saúde, conforme ressaltou a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

“Pedimos para que as pessoas venham de máscaras, sigam com o distanciamento e evitem levar as crianças, elas não estão proibidas de frequentar o local, mas pedimos para evitar levá-las”.

Outro pedido feito pela administração à população “é que não utilize recipientes para flores e velas que possam acumular água, para evitar doenças como dengue, zika e chikungunya, que são transmitidas pelo mesmo vetor”.