Barra Mansa é derrotado por 1 a 0 para o Tigres - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 31/10/2021 23:44

Barra Mansa - O Barra Mansa Futebol Clube perdeu por 1 a 0 para o Tigres do Brasil na tarde deste domingo, dia 31. O jogo foi realizado no Estádio Leão do Sul.

Com o resultado da partida válida pela nona rodada do Campeonato Carioca, Série B2, o time de Barra Mansa está na 10ª colocação.

O próximo desafio do time barra-mansense será na segunda-feira, dia 08, às 15h, contra o Ceres no Estádio Los Larios, em Xerém.