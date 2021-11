Defesa Civil monitora áreas de risco em Barra Mansa - Divulgação

Publicado 01/11/2021 16:35

Barra Mansa - A Defesa Civil de Barra Mansa registrou até o início da tarde desta segunda-feira, dia 1º, duas ocorrências de deslizamento, sendo uma no bairro Cotiara e outra no Siderlândia.

Um ponto de alagamento também foi registrado na Rua 13 de Maio no bairro Vila Maria, devido ao escoamento de água da via Dutra.

Uma avaliação foi realizada pela equipe do órgão nos rios Barra Mansa, Paraíba do Sul e Bananal, que apresentaram nível baixo. A Defesa Civil fez um alerta para uma possível chuva na cidade de Resende, com previsão de 101 mm, que pode afetar Barra Mansa.

Em caso de qualquer alteração, os moradores serão avisados através de sirenes nos bairros. Em caso de atendimento de emergência, a população pode acionar o órgão através do número 199.