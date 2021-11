Barra Mansa faz repescagem da vacina em pessoas com mais de 12 anos nesta sexta-feira, dia 05 - Divulgação

Barra Mansa faz repescagem da vacina em pessoas com mais de 12 anos nesta sexta-feira, dia 05Divulgação

Publicado 05/11/2021 09:58

Barra Mansa - A imunização contra covid-19 segue nesta sexta-feira, 05, em Barra Mansa. A repescagem para pessoas a partir de 12 anos e a aplicação da terceira dose para quem recebeu o imunizante da CoronaVac acontece em todas as unidades de saúde.

Os profissionais da saúde que foram vacinados com AstraZeneca receberão o imunizante somente nas unidades do Ano Bom e da Vila Nova.

A dose de reforço será feita em idosos acima de 60 anos e em profissionais da Saúde que receberam a segunda dose da CoronaVac até o dia 26/04, ou de AstraZeneca até o dia 05/05.

As segundas doses agendadas da Pfizer e AstraZeneca serão aplicadas em todas as unidades de saúde da cidade. Já a 2ª dose de CoronaVac será aplicada somente no PSF Ano Bom.

O horário de atendimento do PSF do Ano Bom é das 9h às 20h, já dos outros postos de saúde, das 9h às 16h.