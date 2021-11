Cronograma de vacinação contra covid em BM - Divulgação

Cronograma de vacinação contra covid em BMDivulgação

Publicado 04/11/2021 09:24

Barra Mansa - Nesta quinta-feira, dia 04, Barra Mansa segue com a vacinação contra covid. Haverá aplicação das segundas doses previamente agendadas e a dose de reforço em idosos acima de 60 anos e em profissionais da saúde que receberam a 2ª de CoronaVac até o dia 19 de abril ou a de AstraZeneca até 04 de maio.

Também estará disponível a primeira dose para pessoas a partir de 12 anos. A aplicação ocorrerá em todas as unidades de saúde dos bairros, assim como a aplicação da dose de reforço em idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde.

Já os profissionais da saúde que tomaram AstraZeneca até o dia 04 de maio receberão o imunizante somente nas unidades do Ano Bom e Vila Nova.

As segundas doses agendadas da Pfizer e AstraZeneca serão feitas em todas as unidades de saúde do município. Já a segunda de CoronaVac será aplicada somente no PSF Ano Bom.



O PSF do Ano Bom funciona das 9h às 20h, e os demais postos de saúde, até as 16h. Para ser vacinado, é necessário apresentar o cartão de vacina, RG, CPF, comprovante de residência nominal ou em nome dos pais, atualizado, ou declaração do posto de saúde.