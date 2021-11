Defesa Civil monitora estruturas comprometidas em Barra Mansa - Divulgação

Publicado 04/11/2021 09:54 | Atualizado 04/11/2021 09:56

Barra Mansa - Uma passarela que dá acesso a nove casas, na Rua Ernesto Duarte da Silveira, no bairro Vila Coringa em Barra Mansa teve a fundação danificada devido a um deslizamento de terra.

A situação foi notificada, após as chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias, além de uma infiltração em um encanamento de distribuição de água. Equipes da Defesa Civil estiveram no local na quarta-feira, dia 03, e seguem monitorando a estrutura. Segundo informou o SAAE, o reparo no cano de água rompido já foi realizado.

Também na última terça-feira, dia 02, duas ocorrências foram registradas pela Defesa Civil. Um dos registros foi o desabamento de imóvel no bairro Nova Esperança, que estava inabitável e não acarretou riscos a outras moradias ou pessoas; a outra ocorrência foi o deslizamento de uma encosta no bairro Morro do Cruzeiro, onde parte de um talude cedeu.