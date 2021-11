Samarone Oliveira não é mais o treinador do Barra Mansa Futebol Clube - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 08/11/2021 09:58

Barra Mansa - Após a derrota por 4 a 0 para o Ceres neste domingo, dia 07, Samarone Oliveira não é mais o treinador do Barra Mansa Futebol Clube. A partida válida pela décima rodada da Série B2, do Campeonato Carioca, aconteceu no Estádio Los Larios, em Xerém.

Segundo o a diretoria do time, “o técnico preferiu entregar o cargo, agradeceu o apoio dos torcedores e da diretoria, mas achou melhor seguir outro caminho”, diz o texto divulgado nas redes sociais.

Assume o comando da equipe até o final da Série B2 do Campeonato Carioca, o preparador físico, Marcus Vinicius Dias. O Barra Mansa volta a jogar no domingo, dia 14, às 15h, contra o Campos. O jogo será no Estádio Leão do Sul.