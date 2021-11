Ação prestará assistência médica e odontológica, das 9h às 17h, no sábado, dia 13, no Parque da Cidade - Divulgação

Ação prestará assistência médica e odontológica, das 9h às 17h, no sábado, dia 13, no Parque da CidadeDivulgação

Publicado 11/11/2021 19:26

Barra Mansa - Nesta quinta-feira, dia 11, parte das tropas do Exército que participa da Operação Membeca 2021, se instalou no Parque da Cidade, em Barra Mansa. São homens e mulheres que treinam em cidades do Sul Fluminense e encerram as atividades em Juiz de Fora-MG no próximo dia 20.

No sábado, dia 13, o horário das atividades será das 9h às 17h. Durante a ação, eles irão oferecer atendimentos de saúde à população e atividades recreativas às crianças. Serão ofertados atendimento médico (clínico geral) e odontológico básico, com aplicação de flúor.

Já na segunda-feira, dia 15, será realizada outra Ação Cívico Social, mas com foco na recepção de crianças e jovens, com objetivo de apresentar o Exército e suas atividades.

As tropas envolvidas na Operação Membeca são: 1ª Divisão de Exército (1ª DE), Divisão Mascarenhas de Moraes, envolvendo o Grupamento de Unidades Escola/ 9ª Brigada de Infantaria Motorizada (GUEs/ 9ª Bda Inf Mtz) e parte da Artilharia Divisionária da 1ª DE (AD/1). O Tiro de Guerra de Barra Mansa também oferece apoio às tropas.