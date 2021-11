Montagem das estruturas metálicas que compõem o vão central e as rampas - Divulgação

Montagem das estruturas metálicas que compõem o vão central e as rampasDivulgação

Publicado 13/11/2021 12:54 | Atualizado 13/11/2021 12:57

Barra Mansa - A empresa responsável pelas obras de readequação ferroviária em Barra Mansa do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) iniciou na sexta-feira, dia 12, a segunda fase das obras da passarela de pedestres do Parque da Cidade.

Segundo a construtora, o objetivo é aproveitar o feriado prolongado da Proclamação da República para montar as estruturas metálicas que compõem o vão central e as rampas.

As obras de readequação ferroviária tiveram início no ano de 2010, e foram paralisadas em 2014, devido a realização de desapropriações e reassentamentos. As atividades reiniciaram no início de 2020 e agora acontece a realocação das linhas férreas da VLI para a lateral dos trilhos da MRS.

Os serviços contemplam também um muro na extensão de 4,8 km, separando os trilhos da área urbana e uma grade, do mesmo tamanho, que irá isolar as linhas de algumas vias públicas, como a Avenida Doutor Dario Aragão e Orozimbo Ribeiro.

No projeto das obras urbanísticas consta a abertura de uma nova via pública paralela a toda a extensão da linha férrea, a criação de estacionamento nas áreas remanescentes e a melhoria do centro comercial do município. Segundo os dados divulgados, os investimentos das obras são de cerca de R$94 milhões.