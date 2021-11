Moradores reclamam das condições de caixa d'água em Barra Mansa - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 17/11/2021 15:49

Barra Mansa - Moradores do bairro Paraíso de Cima em Barra Mansa reclamam das condições da caixa d'água do local. De acordo com os depoimentos, a situação precária permanece há alguns meses.

Segundo os relatos, a estrutura do reservatório apresenta ferrugem, além de constantes vazamentos, que ocasionam um desperdício de água.

“Essa é a situação da caixa d'água das casinhas do Paraíso de Cima. Saae de Barra Mansa até quando vai ficar assim? Com essa caixa vazando igual cachoeira? Daqui a pouco não vamos ter água”, falou uma moradora.