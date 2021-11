BM aplica vacina contra covid-19 nesta sexta-feira - Reprodução

BM aplica vacina contra covid-19 nesta sexta-feiraReprodução

Publicado 19/11/2021 09:49

Barra Mansa - A vacinação contra covid-19 nesta sexta-feira, dia 19, continua em Barra Mansa. Serão realizadas aplicações de primeira dose, segundas doses agendadas e também as de reforço. A imunização acontecerá até as 16h nos postos de saúde dos bairros, e até as 20h na Unidade de Saúde do Ano Bom.

Para ser vacinado, é necessário apresentar o cartão de vacina, RG e CPF, o comprovante de residência atualizado (nominal ou em nome dos pais) ou a declaração do posto de saúde e os menores precisam estar acompanhados de um responsável.

Confira o esquema vacinal:

Primeira dose para pessoas a partir de 12 anos (nos postos de saúde dos bairros). Já a

2ª doses agendadas (CoronaVac apenas no Ano Bom) e dose de reforço para idosos acima de 60 anos e profissionais da Saúde que tomaram a segunda dose de CoronaVac ou de AstraZeneca até o dia 19/05/21.

Para quem tomou duas doses de AstraZeneca, a aplicação acontece apenas no PSF Ano Bom ou na Sirene 2 Vila Nova.