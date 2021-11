Santa Casa de Barra Mansa promove emocionante reencontro de irmãos - Divulgação

Publicado 20/11/2021 18:24 | Atualizado 20/11/2021 18:29

Barra Mansa - Depois de três anos, um reencontro de irmãos aconteceu na manhã deste sábado, dia 20, na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. O paciente Alessandro Bernardo Lima, de 43 anos, recebeu alta após 11 dias internado. Ele sofre de alcoolismo e vivia situação de rua durante esse tempo na cidade.

Ele deu entrada no hospital no último dia 9, com muita dificuldade de respirar, tosse de longa data e foi diagnosticado com tuberculose. Sua irmã Silvia Bernardo Lima Pinheiro, que foi quem o buscou, junto com outros familiares que saíram de Sorocaba (SP).

“Deixo minha gratidão à equipe de Assistência Social, aos profissionais da Santa Casa de Barra Mansa, por todo apoio e ajuda que têm nos dado. Mesmo de longe, sempre nos mantiveram informados. Meu irmão é alcoólatra e há três anos se entregou à bebida, foi morar na rua e foi parar em Barra Mansa. E graças a essa ajuda, hoje nós conseguimos ir resgatá-lo. Porque com o trabalho deles, ele aceitou o tratamento e voltar para casa. Então, estamos muito felizes e muito gratos. Agradeço em meu nome e dos meus irmãos, Silvana e Otávio, a todos os profissionais que estiveram envolvidos nesse trabalho”, falou a irmã.

O reencontro ocorreu depois que a equipe de Serviço Social da Santa Casa fez contato com a família, e também convenceu Alessandro a aceitar tratamento para alcoolismo e voltar para casa. Segundo os profissionais, esse caso mostra a importância do atendimento humanizado, tanto aos pacientes quanto aos familiares.