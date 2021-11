Aves silvestres foram levadas para a Agência de Meio Ambiente de Resende - Divulgação/ PRF

Barra Mansa - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram a apreensão de aves silvestres no km 276, da Via Dutra, em Barra Mansa. A ação aconteceu na madrugada do último domingo, dia 21.

Segundo as informações da PRF, o carro que transportava as aves seguia em direção ao Rio. Os animais foram encontrados em pequenas caixas de papelão e três gaiolas, no total eram 11 trinca-ferros.

Ainda de acordo com os agentes, o condutor do veículo não tinha documento legal para o transporte dos animais. O homem foi preso por crime ambiental, mas liberado em seguida, devido ao delito ser de baixo potencial ofensivo.

Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado e o motorista, que já tem antecedentes pelo mesmo crime, declarou comparecer ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) quando for intimado.

Os animais foram encaminhados para a Agência de Meio Ambiente de Resende (Amar) que informou que 10 aves tinham condições de serem soltas, apenas uma seria levada para tratamento no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica.