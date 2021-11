Uma noite de "encantamento", como disseram os convidados, marcou a inauguração da placa de revitalização da sede do Grebal - Divulgação

Uma noite de "encantamento", como disseram os convidados, marcou a inauguração da placa de revitalização da sede do GrebalDivulgação

Publicado 26/11/2021 13:28

Barra Mansa - A inauguração da revitalização da sede do Grêmio Barra-mansense de Letras (Grebal) foi realizada na última quarta-feira, dia 24. Cerca de 30 pessoas participaram do evento, que foi restrito e aconteceu sob as luzes do mais novo palco do Grebal.

A harpista, Bárbara Cunha fez uma apresentação com a música tema de “A Bela e a Fera”, um clássico do cinema, além de obras do vasto repertório, como as celtas medievais, que acompanham a musicista junto à harpa.

Por conta da pandemia de covid-19, não houve composição da mesa dos membros e a lotação do espaço foi reduzida. Estiveram presentes no evento, o presidente, Paulo Rangel, além de diretores, conselheiros e suplentes fiscais e secretárias.

Paulo Rangel lembrou que ao assumir a função, ficou com o Grebal aberto somente uma semana e logo veio a pandemia. Fato que o desafiou a tomar uma decisão.

“Virar as costas para a casa, pelo o que estava acontecendo com o mundo ou fechar a casa para o público e continuar trabalhando internamente para preparar a casa para quando pudesse receber todos novamente”, falou.

Ainda segundo o presidente, há ainda muito reparo a ser feito até o próximo ano. Ele ressaltou que o apoio dos membros e associados permite que ele siga com as inovações da instituição, que atualmente atinge um público ainda maior por meio das redes sociais, com os saraus virtuais.

“Não paramos por aí, as ideias continuam. Mas a casa já está aberta. Estamos ganhando o mundo com nossa presença no virtual. No ano que vem, nós começamos com os lançamentos dos livros. Já temos programados. Temos a 'Coleção Talentos', a primeira feita pelo Grebal, para ser lançada no início de 2022. Temos ainda o concurso ‘Prosa e Verso’ para acontecer. Então, está tudo caminhando, e estamos na expectativa com o avanço da vacinação”, disse.

De acordo com Rangel, a coleção será um box personalizado com seis livros de 12 autores grebalistas - um in memoriam.

Grebal abre espaço para que artistas da região, sobretudo músicos e artistas plásticos, participem das edições do ‘Sarau Mestres da Poesia’. Os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (24) 99912-1975 ou pelo e-mail abre espaço para que artistas da região, sobretudo músicos e artistas plásticos, participem das edições do ‘Sarau Mestres da Poesia’. Os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (24) 99912-1975 ou pelo e-mail [email protected]