Material apreendido no bairro Santa Isabel em BM - Divulgação/ PM

Material apreendido no bairro Santa Isabel em BMDivulgação/ PM

Publicado 02/12/2021 08:43

Barra Mansa - Agentes do 28º batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam dois suspeitos, um de 20 e outro de 22 anos, por tráfico de drogas em Barra Mansa. A prisão ocorreu na travessa Maria Dolores, no bairro Santa Isabel, no dia 29 de novembro, mas a informação foi divulgada pela PM nesta quarta-feira, dia 1º.

Com eles, os policiais encontraram: 01 revólver calibre 38, 13 munições do mesmo calibre, 56 pinos de cocaína, 32 trouxinhas de maconha e 01 aparelho celular.

Os indivíduos foram levados para a 90ª Delegacia de Polícia (DP). Eles foram autuados pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para fins de tráfico.