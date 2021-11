Evento no Centro de BM realizado no sábado, dia 27 - Reprodução/ Redes Sociais

Evento no Centro de BM realizado no sábado, dia 27Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 28/11/2021 15:05

Barra Mansa - Um evento com telão, tenda e show de grupo de pagode foi realizado no sábado, dia 27, em Barra Mansa. A atividade aconteceu por conta da final da Copa Libertadores 2021, e reuniu uma multidão no Centro da cidade.

Segundo os organizadores, cerca de 12 mil torcedores compareceram à Avenida Joaquim Leite para acompanhar a transmissão do jogo, que terminou com o Flamengo perdendo por 2 a 1 para o Palmeiras.

Alguns moradores relataram através das redes sociais algumas preocupações devido a falta da máscara por grande parte dos participantes e também a aglomeração provocada pelo evento.

Após o jogo, a Polícia Militar foi acionada para deter dois homens que agrediam um jovem, de 22 anos. A ocorrência foi na Rua Rio Branco, que fica próximo ao local do evento.

A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia. O caso foi registrado na 90ª DP (Delegacia de Polícia).