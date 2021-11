Material apreendido pelos agentes da 90ª DP em Barra Mansa - Divulgação

Publicado 27/11/2021 10:55 | Atualizado 27/11/2021 10:57

Barra Mansa - Policiais civis transferiram para o sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, o suspeito de envolvimento em um homicídio que ocorreu em outubro deste ano. O homem foi preso na última quinta-feira, dia 25, no bairro Colônia Santo Antônio em Barra Mansa e a transferência aconteceu na sexta-feira, dia 26, por decisão do delegado titular da 90ª Delegacia de Polícia (DP).

Os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão sobre as investigações do assassinato de Leonardo Soares de Souza que estava em seu carro quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. Os autores dispararam contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos.

Os agentes encontraram, em um dos endereços: duas pistolas, munição e drogas, uma balança de precisão, material para embalagem, etiquetas de uma facção criminosa e um celular, além de dois capacetes identificados como sendo possivelmente os usados pelos autores do homicídio, segundo informou a polícia.

O suspeito de envolvimento com o crime foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.