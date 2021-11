Santa Casa vence o "Prêmio Melhores do Ano" da Aciap-BM - Divulgação

Santa Casa vence o "Prêmio Melhores do Ano" da Aciap-BMDivulgação

Publicado 27/11/2021 12:24

Barra Mansa - A Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa venceu a categoria de Prestação de Serviços do Prêmio Melhores do Ano da Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa).

A instituição estava entre os três finalistas da mesma categoria e a decisão foi feita por meio de voto popular online, entre os dias 19 de outubro e 20 de novembro. O resultado foi divulgado durante a uma cerimônia na noite desta sexta-feira, dia 26, no bairro Ano Bom.

O evento teve transmissão ao vivo pelo canal da Aciap-BM no Youtube e pode ser conferido pelo link: https://youtu.be/cGJO7v23MjQ

O provedor da Santa Casa, Getúlio Pereira, também foi homenageado como Personalidade do Ano. Durante a cerimônia, ele agradeceu a todos que votaram e reconheceram o trabalho realizado pelos profissionais da Santa Casa. Getúlio Pereira também convidou ao palco para receber o prêmio, os representantes de cada área que participaram do evento.

“Nossa equipe trabalha incansavelmente, dia após dia, pela vida. Tudo isso, para proporcionar um atendimento humanizado e dar mais dignidade pra as pessoas. Essa conquista reafirma nosso protagonismo em cuidar, mesmo diante da maior crise das últimas décadas”, disse Getulio, ao lembrar das ações de enfrentamento à pandemia.

O provedor ainda apresentou uma homenagem para a população e profissionais da Santa Casa. O lançamento do vídeo institucional com a campanha de final de ano.

Já o diretor executivo da Santa Casa, Fernando Moreira, explicou como o trabalho estratégico beneficiou outros setores da cidade.

“Atuamos diretamente na linha de frente ao combate à covid-19, seguindo rigorosamente as medidas de segurança indicadas pela OMS, criamos novos leitos e investimos no aumento de profissionais, respiradores e gases medicinais, para o atendimento a pacientes diagnosticados com a covid-19. Toda essa mobilização também colaborou com a reabertura do comércio na nossa cidade” ressaltou o diretor executivo.

Atualmente, no setor privado, a Santa Casa é a maior empregadora de Barra Mansa. A unidade conta com mais de mil funcionários e mais de 200 médicos. Recentemente a instituição recebeu o novo tomógrafo com 64 canais e tecnologia de ponta, o primeiro do município.