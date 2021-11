Evento homenageia personalidades de Barra Mansa em diversas áreas de atuação - Divulgação

Publicado 27/11/2021 11:37

Barra Mansa - O evento “Jovens Negros de Sucesso” foi realizado para homenagear personalidades em diversas áreas de atuação do município de Barra Mansa. A cerimônia foi realizada na casa rotariana no bairro Ano Bom, na noite da última quinta-feira, dia 25.

A educadora, atriz e escritora barra-mansense Mônica Melanie fez a abertura do evento e falou sobre a importância da valorização.

“Ter recebido esse prêmio em 2018 me incentivou muito nos meus projetos e trabalhos. Esse é um momento crucial para lembrarmos que o povo negro tem muitas contribuições, que tem muitas pessoas de sucesso no município. Temos que ver o povo negro brilhar e estar em todos os espaços”, disse.

Os homenageados foram jovens destaques em suas comunidades, nos estudos e em suas profissões. Um deles foi o jogador de futebol Lucas Alexandre Galdino de Azevedo, o Lucão, que é goleiro do Clube de Regatas Vasco da Gama, além de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, não pôde comparecer ao evento, mas foi representado pela mãe, Vanda Galdino.

“Ficamos muito felizes com mais essa homenagem. Ele queria muito ter vindo aqui receber esse reconhecimento, mas por conta dos treinamentos não pode. Isso pra mim é uma sensação de dever cumprido, me deixa muito feliz e orgulhosa de ver onde meu filho chegou”, afirmou a mãe do jogador.

Outra homenageada foi Paola Valério Silveira, de 25 anos, formada em gestão de Recursos Humanos e estudante de Serviço Social.

“Pra mim essa homenagem veio de surpresa e me deixou muito feliz. Fico muito emocionada com esse reconhecimento dos demais jovens negros de sucesso. Sou muito grata por existir esse evento de valorização, mesmo que eu não tivesse sido homenageada eu estaria feliz pelos demais. Isso pra mim é um reconhecimento de grande valor e grande inspiração. A gente vem de uma sociedade que tem uma estrutura que visa nos diminuir, isso infelizmente existe e não podemos fechar os olhos, então todo e qualquer evento de valorização é muito importante para erguer aqueles que por muito tempo foram rebaixados”, falou.

O governador assistente do distrito 4571 Rotary Club Área C, Mario Lúcio de Souza, comentou sobre a importância do reconhecimento.

“Sou negro e hoje sou governador assistente do Rotary Internacional. Nossa instituição desenvolve líderes dentro dos municípios em todas as suas condições sócio-econômicas e humanas. Esse projeto não poderia estar em outra casa que não fosse a Casa do Rotariano, da qual eu também sou presidente. Aqui é a casa onde esses jovens, que já são condutores dos seus destinos e já mostraram seu valor, precisam se encontrar, se reconhecer entre si e com isso entender que a luta deles não é única, é de todos. Eu como negro, empresário e representando essa instituição, a minha emoção é muito grande”, citou.

Mario Lúcio ainda acrescentou falando sobre a importância da valorização do povo negro.

“Esta é a segunda edição desse prêmio, espero que ele perdure e se desenvolva. Quero o ano que vem estar aqui homenageando outros negros de sucesso e levar isso até um momento em que possamos dizer ‘agora somos todos reconhecidos e respeitados’. Isso é um sonho, mas vivemos de sonhos e se não tiver sonho nós não realizamos. Estamos aqui, não só sonhando, mas também realizando”, finalizou.

Ainda o presidente do Rotary Club de Barra Mansa Alvorada, Bruno Volpe Maciel, falou sobre o apoio que a instituição oferece para essa e outras maneiras de valorização.

“A importância do Rotary apoiar esse projeto é dar visibilidade e também oportunidade aos jovens talentosos. Eles são exemplos e são talentos que não podem ser desperdiçados. Nós do Rotary queremos levar esse projeto para outros clubes, para mostrar as oportunidades”, disse.