Publicado 30/11/2021 20:07

Barra Mansa - Uma colisão entre um veículo de passeio e um caminhão foi registrada na tarde desta terça-feira, dia 30, na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente ocorreu no km 269, na pista sentido São Paulo.

Segundo a concessionária que administra a estrada, o condutor do caminhão teria perdido o controle da direção e bateu na traseira do carro. Uma pessoa que estava no veículo de passeio ficou ferida e foi levada para Santa Casa de Misericórdia do município.

No local, não houve registro de lentidão ou congestionamento por conta da colisão.