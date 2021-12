Lucão e Pedro Franklin fazem jogo beneficente em Barra Mansa - Divulgação

Publicado 16/12/2021 19:04

Barra Mansa - Um jogo beneficente será realizado no campo do bairro Goiabal, em Barra Mansa, no próximo domingo, dia 19. O goleiro do Vasco e da Seleção Olímpica, Lucão, e o zagueiro do Cruzeiro, Pedro Franklin, irão participar da partida que acontecerá às 13h.

A entrada para o evento será 1kg de alimento não perecível. Um dos organizadores da ação, Adriano Silva Rosa, disse que a ideia surgiu como uma brincadeira de família.

“A sugestão veio entre o Pedro e outros amigos. Com isso, no ano passado nós implantamos a ideia de começarmos a fazer uma campanha no nosso grupo de amigos para realizar um futebol solidário, e assim ajudarmos as pessoas que precisam em nossa comunidade. O Lucão abraçou a causa e o nosso projeto ganhou uma proporção maior”, explicou.

A organização do evento informou que durante o jogo haverá sorteio de camisas do Vasco e Cruzeiro.