Espetáculo integra o programa Diversão em Cena, que busca democratizar o acesso à culturaChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 13/08/2022 18:10

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura (FCBM), realizou nesta sexta-feira (12), o espetáculo teatral ‘Uma surpresa para Benedita’, na Fazenda da Posse, no bairro Barbará. O evento foi uma parceria entre a Fundação Cultura, a ArcelorMittal e o grupo cênico ‘Trampulim’.

O espetáculo integra o programa Diversão em Cena, que tem o objetivo de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios.

Com a entrada franca e classificação livre para todos os públicos, a peça atraiu dezenas de espectadores, como a jovem Thaenne Medeiros, mãe da pequena Ester. “É muito legal poder fazer algo diferente e isso ser tão acessível. Isso faz um bem não só para as crianças, mas para nós adultos que também”, revelou.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, explicou a proposta da ação. “Estamos trabalhando incansavelmente para poder dar opções e variedades de cultura para o morador de Barra Mansa. Sempre de forma acessível e planejado com todo o cuidado e carinho”.