Após se envolver em briga, suspeito buscou pistola em casa e saiu em busca de rival, para matá-lo - Divulgação/PMERJ

Publicado 24/09/2022 12:45

Barra Mansa - Um homem de 41 anos foi preso por policiais militares do 28o Batalhão da PM na noite desta sexta-feira (23), no bairro Vila Independência, em Barra Mansa. De acordo com o relato dos policiais no boletim de ocorrência, uma equipe de busca estava fazendo um levantamento sobre o tráfico de drogas no bairro Jardim América, quando teve a atenção voltada para um carro em alta velocidade.

Os policiais observaram que, quando o suspeito avistava alguma motocicleta, ele parava ao lado, abria a porta e apontava a pistola para o condutor da moto. A guarnição policial continuou seguindo o homem - sem ser notada - e fez contato com outra equipe de patrulha, para realizar um cerco.

Mas antes disso, segundo informaram os policiais, o suspeito parou o veículo próximo à quadra poliesportiva do bairro Vila Independência e desembarcou com a arma em punho. Quando a equipe de busca se identificou e deu ordem para que o homem parasse e largasse a arma, ele apontou para os agentes e saiu correndo.

Durante a perseguição, o suspeito parou e apontou novamente a pistola na direção da equipe, mesmo com as ordens de soltar a arma, segundo o relato dos policiais. Para evitar serem baleados, os policiais atiraram no suspeito, que foi atingido, soltou a arma e se rendeu. Com ele, a equipe apreendeu uma pistola calibre .380, contendo quatro munições intactas, e um carregador.

A outra equipe policial chegou logo em seguida e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que encaminhou o suspeito baleado para a Santa Casa de Barra Mansa. Em sua declaração, o homem afirmou que tinha se envolvido em uma briga, foi até em casa, buscou a arma e saiu em busca do rival, para matá-lo.